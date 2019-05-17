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В вопросе теоретически возможного роспуска Верховной Рады новоизбранный президент Владимир Зеленский не будет идти на нарушение закона. Об этом заявил его советник Дмитрий Разумков, сообщает «Украинская правда».

«На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают возможность президенту распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно. Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, которое много обсуждается. И, с моей точки зрения, коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов», - сказал Разумков.

Он рассказал о различных запросах и судебных исках, в которых спикера парламента Андрея Парубия просили показать поименный список депутатов, входяших в коалицию, но этого так и не было сделано.

На уточняющий вопрос, будет ли роспуск Верховной Рады, Разумков ответил: «Естественно, будет инициировать».

Напомним, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что Зеленский хочет распустить Верховную Раду для проведения досрочных выборов. 

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает нецелесообразным роспуск парламента, в частности, и из-за юридических коллизий. 
ForUm

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