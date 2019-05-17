В Министерстве иностранных дел Венгрии надеются на решение новоизбранным президентом Владимиром Зеленским «проблемных вопросов» с венгерским меньшинством в Украине.

Об этом говорится в заявлении ведомства относительно подписания Президентом Петром Порошенко языкового закона, сообщает Радио Свобода.

«Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружественных отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт к этому», - говорится в заявлении.

Венгерские дипломаты назвали закон «соответствующим духу Петра Порошенко», и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться «проблемные вопросы» относительно венгерского нацменьшинства в Украине.

В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон «ущемляет права национальных меньшинств, потому что отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка».

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

15 мая документ подписал Президент Петр Порошенко.

16 мая он был опубликован в официальной газете Верховной Рады »Голос Украины».