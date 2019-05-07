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Генеральный прокурор Юрий Луценко считает нецелесообразным роспуск парламента, в частности, и из-за юридических коллизий. Об этом Луценко заявил журналистам, сообщает Укринформ.

«Касательно роспуска парламента... в юридическом сообществе есть две точки зрения на эту проблему - закон прописан достаточно нечетко. Он говорит о дате, которая связана с обретением статуса новоизбранного парламента. Некоторые считают это со дня официального объявления результатов выборов, некоторые - со дня присяги новоизбранных депутатов. Поэтому есть расхождения в дате, от которой отсчитывается полугодовой иммунитет от роспуска парламента. Об этом должны дебатировать или в команде администрации вновь избранного президента, или в Верховной Раде, или в судах. Я лично рекомендовал бы почитать демократию и конституцию. Она предусматривает распределение ветвей власти и определенную преемственность. Революционные потрясения нужны тогда, когда в стране есть диктатура», - сказал Луценко.

Он заявил, что считает нецелесообразным, когда выборы президента рассматриваются как первый шаг к «очередному избранию нового парламента».

Луценко также подчеркнул, что избрание президента Украины отныне не означает гарантированного 5-летнего курса, единолично определенного этим человеком. «В отличие от избрания, например, Кучмы и Януковича. Теперь именно баланс власти президента и парламента определяет развитие страны. По такому пути идут все демократические страны мира. И нам не стоит изобретать велосипед, если даже кому-то на нем удобно ездить на работу», - добавил Луценко.

Напомним, 4 мая Зеленский на встрече с руководителями парламентских фракций сообщил, что предложит им назначить на 19 мая инаугурацию.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что Зеленский хочет распустить Верховную Раду для проведения досрочных выборов. 
ForUm

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