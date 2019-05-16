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Соломенский районный суд Киева в пятницу, 17 мая, рассмотрит избрание меры пресечения бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья для военных.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель суда.

По его словам, ходатайство уже подано в суд.

Заседание начнется в 09:00.

Следствие просит избрать Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 11 млн гривен, директору «Укрбуд девелопмнет» Олегу Майбороде - арест с залогом 75 млн гривен, оценщику Алисе Грынчук - арест с залогом 7 млн гривен.

Напомним, 14 мая НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.
ForUm

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