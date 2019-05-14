Исполняющий обязанности главы регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник предложит рассмотреть проекты постановлений с датами инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 15 мая. Об этом он сказал во вторник в кулуарах ВРУ, сообщает 112 Украина.

Пинзеник подчеркнул, что проекты постановлений с датами инаугурации регистрировали, как альтернативные и «теоретически регламент дает две недели для регистрации альтернативных предложений».

«Это приводит к тому, что по состоянию на сегодня продолжается регистрация альтернативных постановлений», - пояснил народный депутат.

Он анонсировал рассмотрение резонансного вопроса завтра в 15:00.

«Я буду предлагать комитету провести очередное заседание завтра, в среду, так, как это запланировано планом нашей работы. К тому времени, я надеюсь, нам придут последние два постановления, которые зарегистрированы. Я также надеюсь, что на завтра они будут последними, и мы сможем рассмотреть их и дать заключение в пределах предмета ведения нашего комитета», - сказал Пинзеник.

По его словам, сегодня на 9:00 заседание регламентного комитета не планировалось.

Вместе с тем, он анонсировал рассмотрение проектов постановлений об отмене голосования за закон о языке и о зеленых тарифах сегодня в 12:00.

Сейчас в парламенте зарегистрировано пять проектов постановлений с тремя датами инаугурации президента - 19, 20 и 26 мая. При этом только внефракционный нардеп Виталий Куприй предлагает 20 и 26 мая, проекты постановлений других авторов предлагают провести инаугурацию в воскресенье 19 мая.

Один из проектов предусматривал проведение торжеств 1 июня, однако в субботу 11 мая нардеп от БПП Александр Сугоняко отозвал свой проект постановления.

Напомним, комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая. Эта инициатива вызвала резкую критику, в частности, потому, что в этом году именно на 19 мая приходится День памяти жертв политических репрессий.