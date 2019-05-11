Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении, сообщает пресс-служба суда.

Суд считает, что заявителем не было доказано очевидной противоправности действий спикера парламента в связи непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства. В частности, суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, поскольку заявление не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что поданное заявление и иск, который намерен подать заявитель, касающиеся цели (целей), с которой создано ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной», что указанная истцом. В то же время, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями председателя Верховной Рады.

Также при рассмотрении данного заявления, судом было установлено, что народными депутатами, согласно Регламенту Верховной Рады Украины, инициирована процедура отмены соответствующего решения парламента.

Напомним, в Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

5 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

Депутаты из фракции «Оппозиционный блок» заблокировалиподписание председателем Верховной Рады Андреем Парубием закона, зарегистрировав два проекта постановлений об отмене данного решения.

Парубий сообщил, что депутаты рассмотрят эти проекты постановлений во вторник, 14 мая.