В Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд в порядке обеспечения административного иска запретить Парубию и любому из отдельных народных депутатов и сотрудников Аппарата ВРУ совершать какие-либо действия, направленные на подписание соответствующего закона, направление его на подпись Президенту и дальнейшее официальное опубликование указанного закона.

«На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд Киева. Согласно части 2 статьи 150 КАСУ, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела»,- отметили в суде.

Как сообщал ForUm, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

Депутаты из фракции «Оппозиционный блок» заблокировали подписание председателем Верховной Рады Андреем Парубием закона, зарегистрировав два проекта постановлений об отмене данного решения.

Парубий сообщил, что депутаты рассмотрят эти проекты постановлений во вторник, 14 мая.