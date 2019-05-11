также в разделеПолитика
Адвокат Трампа отменил визит в Украину 21
У Зеленского заверили в неизменности курса по вступлению Украины в НАТО 18
Порошенко дал показания по делу расстрелов на Майдане 73
У Порошенко ответили Зеленскому: Украина – не номер в египетском отеле 526
Зеленский – Раде: Вы должны прекратить политические судороги хромой утки 174
Нардеп БПП предложил новую дату инаугурации Зеленского 88
Богдан: Зеленский определится с должностями, когда получит доступ к трем базам данных 52
Парубию хотят через суд запретить подписывать языковой закон 240
В США признали важность Медведчука в налаживании отношений Украины и России 49
«Не мешает»: Коломойский предложил оставить Луценко генпрокурором 50
Меркель надеется, что Зеленский сохранит проевропейскую политику 16
Коломойский допускает, что Аваков станет премьером 42
Оппозиционный блок провел 9 мая торжественные акции по всей Украине 39
Личный адвокат Трампа намерен в Киеве встретиться с Зеленским 26
Коломойский: Главой АП может стать Богдан 50
Сытник: НАБУ даже теоретически не могло вмешаться в выборы в США 32
Решмедилова: Медведчук и Бойко заложили фундамент для перезагрузки украино-российских отношений 42
В Латвии признали депортацию крымских татар геноцидом 41

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал судебный иск, который может заблокировать подписание закона о языке, «циничной попыткой пророссийского реванша». Об этон он написал на своей странице в Facebook.

«В последнее время таких попыток становится все больше. Но сейчас пророссийская пятая колонна совершила покушение на закон, который украинцы ждали веками, закон исторической справедливости - Закон о функционировании украинского языка как государственного», - написал он.


По словам Парубия, суд не позволит сорвать подписание закона и уже во вторник, 14 мая, депутаты откроют путь для подписания документа. «При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу», - отметил он.

Напомним, в Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

5 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д. 

Депутаты из фракции «Оппозиционный блок» заблокировалиподписание председателем Верховной Рады Андреем Парубием закона, зарегистрировав два проекта постановлений об отмене данного решения.

Парубий сообщил, что депутаты рассмотрят эти проекты постановлений во вторник, 14 мая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

98
Теги