Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал судебный иск, который может заблокировать подписание закона о языке, «циничной попыткой пророссийского реванша». Об этон он написал на своей странице в Facebook.

«В последнее время таких попыток становится все больше. Но сейчас пророссийская пятая колонна совершила покушение на закон, который украинцы ждали веками, закон исторической справедливости - Закон о функционировании украинского языка как государственного», - написал он.



По словам Парубия, суд не позволит сорвать подписание закона и уже во вторник, 14 мая, депутаты откроют путь для подписания документа. «При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу», - отметил он.



Напомним, в Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

5 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

Депутаты из фракции «Оппозиционный блок» заблокировалиподписание председателем Верховной Рады Андреем Парубием закона, зарегистрировав два проекта постановлений об отмене данного решения.

Парубий сообщил, что депутаты рассмотрят эти проекты постановлений во вторник, 14 мая.