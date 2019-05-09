В Киеве шествие от Арсенальной площади до Парка Славы прошло без каких-либо провокаций и беспорядков. Об этом сегодня, 9 мая, во время брифинга заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Прошло шествие от Арсенальной площади до Парка Славы, в котором по нашим оценкам приняли участие около трех тысяч человек. К охране общественного порядка были задействованы две тысячи правоохранителей, это и полиция, Нацгвардия, и ГосЧС. Они были задействованы в районе Парка Славы и на Софийской площади, где также проводился марш, в котором приняли участие около 1200 человек. Там все прошло спокойно, без нарушений», - сказал Крищенко.

Глава столичной полиции также отметил, что каких-либо столкновений или провокаций во время шествия в районе Парка Славы не произошло: «Но у нас есть три человека, которые были доставлены в райотдел полиции. Двое доставленных и одна женщина приглашена. Составлены два админпротокола за использование запрещенной символики».

Крищенко также добавил, что в районе Парка Славы будут продолжать работать усиленные патрули.

«Можем публично констатировать, что по сравнению с 2014 годом тенденция использования запрещенной символики кардинально уменьшилась. Это наименьший уровень таких случаев. Факты были, но они единичны и не носили системного характера. Это показывает высокую эффективность превентивной деятельности и, безусловно, растет сознание граждан», - добавил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По словам Шкиряка, полиция продолжает работать на локальных мероприятиях в усиленном режиме: «В настоящее время ситуация в стране спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов. Мы продолжаем нести службу в усиленном режиме до окончания всех мероприятий к 9 мая».

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Киеве от метро Арсенальная до Вечного огня в Парке Славы прошла колона участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является украинским аналогом российской акции «Бессмертный полк».