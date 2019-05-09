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В ходе подготовки акции «Никто не забыт, ничто не забыто» в Киеве произошел конфликт: активист заметил у одного из участников изображение запрещенной в Украине георгиевской ленты, сообщает УНИАН.

Отмечается, что произошла небольшая стычка, но конфликт быстро урегулировали сотрудники полиции диалога. Мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» является украинским аналогом российской акции «Бессмертный полк». Его организатором является ОО «Институт правовой политики» Елены Бережной.

На месте проведения возле метро «Арсенальная» находится множество полицейских.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В центре Киева ряд улиц перекрыт для движения транспорта. Правопорядок обеспечивают около двух тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
ForUm

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