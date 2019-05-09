Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в своем обращении по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня мы с гордостью чтим всех людей старшего поколения, которым выпало пройти через смертельный огонь Второй мировой войны. Величественный подвиг и жертвенность украинского народа, что внес весомый победоносный вклад в разгром нацистов и их сателлитов, справедливо признан историей и международным сообществом», – отметил он.

По словам Порошенко, именно на нашей многострадальной земле были разгромлены отборные воинские соединения врага и окончательно решилась дальнейшая судьба войны и общей победы антигитлеровской коалиции. «Человеческое измерение цены этой победы - миллионы жизней наших земляков, не вернувшихся с фронтов, концлагерей, каторжных работ, расстрелянных и замученных, преждевременно умерших от ран, голода и репрессий в послевоенные годы. Вечная и светлая память погибшим», – подчеркнул он.

«Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии. Восточные территории Украины превратились в форпост мирной объединенной Европы. Убежден: вместе с демократическими нациями мы обязательно победим в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, не допустим повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте», – заявил Глава государства.

Порошенко отдельно поздравил ветеранов войны с праздником - Днем победы. «Выражаю вам глубокую благодарность за боевые подвиги и трудовые свершения. Искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия», – заявил он.

«Уважаемые военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Благодаря вашему патриотизму и самоотверженности, умноженным на всенародную поддержку, враг был остановлен, освобождена значительная часть родной земли. Украина по праву гордится своими героями. От имени украинского народа благодарю вас за надежную защиту страны. Желаю всем мира, благополучия и новых свершений. С Днем победы над нацизмом! Слава Украине!» – сказано в обращении.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.