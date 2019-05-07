Заседание Броварского горрайонного суда Киевской области по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана перенесено на 31 мая. Об этом сообщила помощник-консультант Савченко Ирина Юзик.

«Надежда Савченко и Владимир Рубан прибыли в Броварской суд на назначенную дату и время. Суд отложили на 31 мая 11:00», - написала она в Facebook.

Соответствующее решение было принято по ходатайству адвокатов Савченко и Рубана.

Напомним, в апреле Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана за Броварским районным судом Киевской области.

16 апреля Надежду Савченко и Владимира Рубана выпустили из-под стражи.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.