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Следствие рассматривает ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, среди которых как недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, так и техническая неисправность с неблагоприятными погодными условиями. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

Как сообщил ранее источник в правоохранительных органах, основная версия причины ЧП – попадание молнии в самолет. «Основная версия - удар молнии в самолет, после чего у самолета отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу и загорелся», - сказал источник. По его словам, попадание молнии подтверждают экипаж и пассажиры.

По последним данным, 41 человек погиб, в их числе двое детей и бортпроводник, спасавший пассажиров. Госпитализированы девять человек, в том числе трое членов экипажа.

Напомним, 5 мая в результате пожара на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Среди пострадавших – гражданка Украины.
ForUm

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