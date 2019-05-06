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В результате пожара на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек, сообщает Следственный комитет РФ.

«На борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненым данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек», - говорится в сообщении. 

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Так же будет изучена необходимая техническая документация.

Отмечается, что следствие рассматривает различные версии произошедшего.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево в Москве совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого были 76 пассажиров. 

При экстренной посадке борт развернуло, из-за этого повредились шасси. Они пробили топливные баки, и почти мгновенно самолет загорелся.
ForUm

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