Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании 14 мая Верховная Рада примет решение о дате инаугурации.

Об этом он сказал он журналистам после встречи в Верховной Раде с руководством парламента и представителями фракций, передает Интерфакс-Украина.

«Мы предложили нашу дату для инаугурации (19 мая – ред.). Я пояснил, что нам нужно определиться с датой, потому что идут контакты с зарубежными гостями, которым тоже нужно понять свой график, потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для празднования этого серьезного дня. Мы обсуждали разны даты, есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату Украина, наверное, сможет узнать только 14 мая на заседании Верховной Рады», - сказал Зеленский.

На вопрос журналистов относительно того, что не все главы фракций прибыли на встречу с ним, Зеленский сказал, что возможно у них были на то были какие-то причины, но при этом указал, что это не вопрос отношения лично к нему, а вопрос уважения к народу Украины, который выбрал нового президента.

Новоизбранный президент также отметил, что данная встреча была в определенной степени первым знакомством с парламентариями.

«Кстати, все сказали, что они видят такое впервые: что президент к ним приехал и спокойно обсуждались определенные вопросы», - сказал Зеленский.