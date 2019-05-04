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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании 14 мая Верховная Рада примет решение о дате инаугурации.

Об этом он сказал он журналистам после встречи в Верховной Раде с руководством парламента и представителями фракций, передает Интерфакс-Украина.

«Мы предложили нашу дату для инаугурации (19 мая – ред.). Я пояснил, что нам нужно определиться с датой, потому что идут контакты с зарубежными гостями, которым тоже нужно понять свой график, потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для празднования этого серьезного дня. Мы обсуждали разны даты, есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату Украина, наверное, сможет узнать только 14 мая на заседании Верховной Рады», - сказал Зеленский.

На вопрос журналистов относительно того, что не все главы фракций прибыли на встречу с ним, Зеленский сказал, что возможно у них были на то были какие-то причины, но при этом указал, что это не вопрос отношения лично к нему, а вопрос уважения к народу Украины, который выбрал нового президента.

Новоизбранный президент также отметил, что данная встреча была в определенной степени первым знакомством с парламентариями.

«Кстати, все сказали, что они видят такое впервые: что президент к ним приехал и спокойно обсуждались определенные вопросы», - сказал Зеленский.

Напомним, на встречу в Верховную Раду с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским не пришли главы фракций большинства.

Во вторник, 30 апреля, ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.

3 мая результаты выборов были опубликованы в официальных изданиях Верховной Рады Голос України и Кабмина Урядовий кур'єр.

Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного президента.

Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.
ForUm

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