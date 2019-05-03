Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, в ходе которого была выражена обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов с целью денационализации Приватбанка, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Глава Украинского государства поблагодарил директора-распорядителя МВФ за постоянную поддержку реформ в Украине, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост.

Лагард отметила макрофинансовую стабильность в Украине и успешное функционирование банковской системы.

В то же время выражена обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации Приватбанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства.

Лагард подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Национального банка Украины.

Директор-распорядитель МВФ заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ, а также призвала продолжать процесс реформ на основе достижений, полученных за последние 5 лет.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.