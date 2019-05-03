Представители команды новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского представили в Брюсселе его программу по внешней политике на ближайшее время.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил его советник по международным отношениям, экономики, финансовой и банковской политики Александр Данилюк на брифинге в Брюсселе.

«Вчера мы выступали на комитете по вопросам политики и безопасности, членами которого являются 28 послов стран ЕС. Мы представили там программу и первые шаги новоизбранного президента Владимира Зеленского. Мы увидели очень высокую заинтересованность, понимание, что президент имеет высокий уровень поддержки. Говорили о том, как активизировать работу в нормандском формате, как отвечать на провокации РФ, в частности, паспортизацию в ОРДЛО», - сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом будет восстановление, активизация работы «нормандского формата». По его словам, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее содержанием.

Данилюк отметил, что предложение о встрече в Брюсселе поступило от европейской стороны.

По его словам, сегодня еще состоятся встречи с дипломатическими советниками президента Еврокомиссии и президента Европейского совета.

«Для нас это важно, потому что многие реформы, которые начались раньше, должны быть завершены сейчас. Люди, которые работали с Украиной раньше, теперь хотят услышать повестку дня нового президента и его первоочередные шаги. Кажется, то, что мы говорили, их очень порадовало», - отметил советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики Руслан Рябошапка.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.