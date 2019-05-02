Кредитный портфель национализированного Приватбанка, который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами (согласно постановлению НБУ № 315 от 2015 года), на конец 2018 года оценивается в 212,795 млрд грн (годом ранее - 185,575 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на годовой отчет банка.

В отчете, подтвержденном аудиторской компанией E&Y, эта категория представлена как «Кредиты, которые управляются как отдельный портфель».

«По мнению руководства, этот портфель имеет аналогичные показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направления коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов», - говорится в отчете.

По состоянию на 31 декабря 2018 года банк признал убытки 209,453 млрд грн резерва под ожидаемые кредитные убытки по этим кредитам (31 декабря 2017 года - 181,887 млрд грн резерва, на 31 декабря 2016 года - 180,114 млрд грн резерва).

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.