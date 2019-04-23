В течение 22-23 апреля стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине выросла на 20-80 коп./л

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

На АЗС оператора Parallel топливо подорожало на 24-50 коп./л, до: А-92 – 30,19 грн/л, А-95 – 31,19 грн/л, ДТ – 30,19 грн/л. На 30-50 коп./л цены на бензин выросли на станция днепровского оператора Neftek, до: А-92 – 28,29 грн/л, А-95 – 29,29 грн/л, А-95 Премиум – 30,99 грн/л. Кировградский ритейлер «РУР Групп» повысил стоимость на 50 коп./л, до: А-92 – 27,99 грн/л, А-95 – 28,99 грн/л, ДТ – 28,99 грн/л. На столичных АЗС Avantage 7 бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л, до А-92 – 26,95 грн/л, А-95 – 27,95 грн/л, ДТ – 26,95 грн/л. На АЗС Mango в Киеве цены выросли на 70-80 коп/л, до А-92 – 26,19 грн/л, А-95 – 27,19 грн/л, ДТ – 26,19 грн/л. Также, на 20 коп./л подорожали бензины в сети «БРСМ-Нафта», до: А-92 – 25,89 грн/л, А-95 – 26,89 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 23 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до: А-92 – 27,70 грн/л, А-95 – 28,83 грн/л, А-95 Премиум – 30,12 грн/л, ДТ – 28,29 грн/л.

Напомним, в течение выходных 20-21 апреля стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине выросла на 30-60 коп./л.