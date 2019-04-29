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Правительство Ирана угрожает выходом из соглашения по нераспространению атомного оружия, а также заявили о блокировании поставок нефти из Персидского залива, если власти США продолжат применять санкции против Тегерана, сообщает ZN.ua.

По словам главы генштаба Ирана Мохаммеда Багери, если будет продолжать «расти враждебность», то они смогут заблокировать Ормузский пролив.

«Если наша нефть не будет транспортироваться этим проливом, то и нефть из других стран, конечно, не будет транспортироваться через нее», - сообщил руководитель генштаба Ирана.

Напомним, США расширили запрет на покупку иранской нефти еще для восьми стран. В марте объем нефти, импортируемой из Ирана, оценивался примерно в миллион баррелей в день.
 
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