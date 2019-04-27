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Спасатели подняли на поверхность тела 17 шахтеров, погибших во время аварии на шахте Схидкарбон в самопровозглашенной «ЛНР».

Об этом написал в Twitter глава боевиков так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник.

На территории Лутугинского района оккупированной части Луганськой области объявили 29 апреля днем траура.

Напомним, что 25 апреля на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв на шахте Схидкарбон в населенном пункте Юрьевка.

В результате под завалами оказались 17 шахтеров.

В правительстве Украины заявили о готовности оказать поддержку семьям погибших шахтеров.

Напомним, названа причина взрыва на шахте Схидкарбон.
ForUm

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