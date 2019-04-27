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Причиной взрыва на шахте «Схидкарбон» на оккупированной части Луганской области стало нарушение техники безопасности. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает "112 Украина".

По его словам, на момент взрыва под землей была превышена концентрация метана.

«То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках. Нужно постоянно проводить профилактику, чтобы этого не произошло. Но это отвлекает людей, а их там немного. То есть, отвлекаясь, они занимались этими работами, а не добычей угля, владельцу шахты это не выгодно», - отметил Лисянский.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва на этой шахте погибли все 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей.
ForUm

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