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В результате взрыва на шахте «Схидкарбон» на оккупированной части Луганской области погибли все 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей. Об этом в Twitter сообщил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник.

Он подтвердил, что трагедия на шахте забрала жизни 17 шахтеров, а их тела уже подняты на поверхность. Кроме того, оккупационные власти объявили 29 апреля днем траура по погибшим шахтерам.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинском правительстве намерены назначить выплаты для семей погибших в результате взрыва на шахте «Схидкарбон». По словам замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгия Туки, украинские власти подготовят меры для поддержки детей из семей погибших, а также выплаты и компенсации. 

25 апреля возле оккупированной Юрьевки Лутугинского района прогремел взрыв на шахте «Схидкарбон». В результате взрыва метановой смеси под землей обрушилась порода, которая заблокировала 17 человек. Для разбора завала и поисковых работ оккупационные власти привлекли горноспасательные отряды из России.ф
ForUm

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