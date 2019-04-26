В Верховной Раде продолжается сбор подписей за отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Об этом с трибуны парламента заявил народный депутат Игорь Луценко, сообщает Укринформ.

«Хочу вам всем сообщить, что в парламенте сейчас собираются подписи за отставку генерального прокурора Луценко», - сказал парламентарий.

Он также уточнил, что в парламенте есть две такие инициативы - кроме него с аналогичной выступил народный депутат Егор Соболев.

«Юрий Витальевич своей деятельностью показал полную неспособность управлять высшим органом справедливости в нашем государстве - Генеральной прокуратурой... Он был обязан расследовать преступления высокопоставленных чиновников во времена Януковича. Вы слышали хоть об одном приговоре в этой категории дел? Ни одного. Более того, мы сейчас видим позорный балет по расследованию дела Курченко - это лицо коррупции Януковича», - заявил нардеп.

Напомним, депутат из группы «Возрождение» Писаренко 23 апреля начал сбор подписей под проектом постановления о снятии Парубия с должности председателя Верховной Рады. Собрано пока 33 подписи из 150 необходимых.