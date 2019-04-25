За снятие Андрея Парубия с должности председателя Верховной Рады собрано пока 33 подписи из 150 необходимых.

Об этом сказал журналистами член депутатской группы «Возрождение» Валерий Писаренко, который и инициировал сбор подписей за снятие Парубия с должности спикера, сообщает Укринформ.

«Мы начали сбор подписей. Сегодня, фактически за первый день сбора подписей, у нас есть 33 подписи. Также мы провели консультации со всеми фракциями. Некоторые фракции решили, что им надо принять решение на фракции, и после этого они должны проголосовать. Мы понимаем, что такие фракции, как «Народный фронт», не дадут голосов, мы даже на них не надеялись. Мы получили определенное количество заявок, например, депутатов от БПП, которые готовы подписать, когда мы подойдем к определенному количеству голосов», - заявил Писаренко.

В то же время он отказался показать журналистам листы с подписями и отметил, что обнародует их в Facebook.

Писаренко показал только лист с тремя последними подписями – депутатов Евгения Мураева, Александра Долженкова и Натальи Новак.

Писаренко рассчитывает в ближайшие дни собрать достаточное количество подписей, чтобы начать процесс снятия Парубия с должности.

«Сейчас мы передаем все эти документы в секретариат, и все желающие депутаты присоединятся к этой инициативе», - сказал Писаренко.

Депутат надеется, что на следующей пленарной неделе, которая начинается 14 мая, можно будет начать процедуру снятия Парубия с должности Председателя ВР.

Напомним, депутат из группы «Возрождение» Писаренко 23 апреля начал сбор подписей под проектом постановления о снятии Парубия с должности председателя Верховной Рады.

Согласно регламенту парламента, после того как будет собрано 150 подписей, этот вопрос может быть включен в повестку дня сессии.

Парубий заявил, что готов поставить на голосование вопрос о своем увольнении от должности сразу после того, как подпишет закон «О функционировании украинского языка как государственного», и будут собраны подписи за его отставку.

В то же время фракции «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили категорически против отставки Парубия.