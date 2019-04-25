Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 197 территориальных избирательных округов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.
На заседании 25 апреля для рассмотрения и дальнейшей обработки был принят протокол об итогах повторного голосования ОИК ТИО № 187 (Хмельницкая область).
Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.
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