24 апреля Кабинет Министров принял инициированное Минэкономразвития решения о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений и Соглашения о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза в рамках СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Так, соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, подписанное 4 июня 1999 в Минске, разработано с целью обеспечить правовую охрану секретных изобретений, созданных в СССР. На сегодня правовые отношения между государствами-участниками Соглашения в этой сфере уже отсутствуют. Само же соглашение в целом устаревшее и не соответствует современному состоянию экономических отношений между странами, входящими в СНГ.

Соглашение о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза CНГ заключено 10 февраля 1995 в Алматы с целью создания общей статистической базы, формирование которой обеспечивается на основе перечня показателей для межгосударственного обмена между странами-участниками СНГ.

Однако в современных реалиях это соглашение уже давно потерялл свое практическое значение и не применяется. Следует отметить, что вся необходимая и потенциально полезная статистическая информация, в том числе экономического характера, в полном объеме размещена в открытом доступе на официальных сайтах статистических органов стран.

Согласно решению правительства Украины, Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке сообщит Исполнительному комитету СНГ о прекращении для Украины действия указанных соглашений.

Напомним, 9 мая 2018 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.

6 февраля посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.