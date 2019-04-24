Менеджмент любой государственной компании, прежде всего НАК «Нафтогаз Украины» – это нанятые управленцы, цель которых – эффективно управлять государственным активом, а не играть с населением или ценой на газ. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он напомнил, что сегодня, 24 апреля, истекает срок, в течение которого НАК «Нафтогаз Украины» должен найти решение для снижения цены на газ для населения - по динамике мировых рынков.

«В понедельник, 22 апреля, «Нафтогаз» меня услышал. Они уменьшают с 1 мая цену за тысячу кубов. Думаю, это будет не последнее снижение, ведь рынки показывают (соответствующую динамику)», - сказал Гройсман.

Он также напомнил, что вопрос цены стал вторым предупреждением для менеджмента «Нафтогаза».

«Первая эпопея была по контракту, вторая - с ценами на газ, третьей не будет. Если менеджеры НАК не поймут, что они наняты государством, чтобы эффективно управлять компанией, а не играть с народом, следствие будет одно - смена менеджмента «Нафтогаза», - отметил Гройсман.

Напомним, 22 апреля правительство и НАК «Нафтогаз Украины» согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8247 грн за тыс. куб. м.

Ранее Гройсман заявил, что инициирует отставку председателя правления НАК Андрея Коболева в случае неснижения цены на газ для населения с 1 мая.