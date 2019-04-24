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Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова рассчитывает, что с приходом Владимира Зеленского на пост президента Украины уголовное дело в отношении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет прекращено, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что сегодня с изменением власти к этой составляющей - у меня есть надежда - будет изменено отношение, и дело Вышинского будет прекращено», - пояснила Москалькова.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. 

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Вышинского для рассмотрения по существу.

20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Вышинского, передав дело на рассмотрение в Большую палату этого суда.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.
ForUm

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