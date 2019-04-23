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Ватикан обеспокоен складывающейся религиозной ситуацией в Украине.

Фото: ТАСС

Об этом по итогам своего визита в это государство рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает «Фома».

«В Ватикане внимательно следят за событиями в Украине и выражают обеспокоенность в связи со складывающейся ситуацией в целом, – сказал Владимир Легойда.

Представитель Церкви напомнил, что за время событий в Украине, Ватикан и лично Папа Римский ни разу не позволили себе ни одного высказывания, которое негативно повлияло бы на происходящие там процессы.

«У меня была очень насыщенная рабочая поездка, состоящая из двух дней активных встреч с представителями Дикастерии по коммуникациям, которая в каком-то смысле является аналогом возглавляемого мною Отдела, точнее той его части, которая занимается информацией», – также сообщил Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела рассказал о встрече с Паоло Руффини, главой Дикастерии по коммуникациям, первым мирянином на этом посту, общении с пресс-секретарем Римского Папы Алессандро Джизотти, а также кардиналом Куртом Кохом – председателем Папского Совета по содействию христианскому единству.

По словам Владимира Легойды, со всеми собеседниками, среди которых были профессиональные журналисты, он обсуждал актуальные проблемы христианского свидетельства в современных медиа.

В ходе программы представитель Русской Церкви также назвал странными попытки рассматривать данные встречи как знак того, что «мы собираемся с кем-то соединяться или тем более присоединяться».
ForUm

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