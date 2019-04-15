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Команда кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского ответила на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины, заявили в команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ответ на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

«Как известно и признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация происходила в совершенно противозаконно и насильственно. Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымскотатарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения», - говорится в ответе.

«Конечно, военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения наших западных союзников. И это значит, что говорить с властью РФ нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить с участием западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах – не на оккупированных территориях нашей страны», - заявили в Зекоманде.

Напомним, накануне, 14 апреля, лидер крымских татар Мустафа Джемилев обратился к кандидату на пост президента Владимиру Зеленскому и задал ему пять вопросов о Крыме.
ForUm

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