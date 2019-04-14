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Лидер крымских татар Мустафа Джемилев обратился к кандидату на пост президента Владимиру Зеленскому и задал ему пять вопросов о Крыме.

Об этом сообщает телеканал ATR.

«Уважаемый Владимир Александрович, за время предвыборной кампании мы не услышали от вас и некоторых других кандидатов в президенты ряд острых для крымскотатарского народа и других жителей Крыма вопросов. Поэтому я хотел бы вам задать несколько вопросов. Их всего у меня пять. Прошу дать на них лаконичные ответы», — сказал Джемилев в своем обращении.

Лидер крымских татар спросил у кандидата в президенты следующее:

1. Считаете ли вы, как утверждает российская сторона, что Крым стал частью Российской Федерации в результате свободного, демократического волеизъявления жителей Крыма? Или же вы все-таки считаете её оккупированной территорией, которую безоговорочно следует возвратить в состав Украины?

2. Вы говорили, что вы приложите все возможные усилия для налаживания добрососедских отношений с Российской Федерацией, для установления мира. Поскольку не мы нападали на Российскую Федерацию, не мы оккупировали часть её территории, не мы навязывали России, каким путем ей идти, то хотел бы знать, какие уступки вы имеете ввиду для того, чтобы установить так называемый мир с Российской Федерацией? Включают ли эти уступки, например, признание законности аннексии Крыма, признание так называемых республик Донецка и Луганска, пусть даже в составе Украины?

3. Согласитесь ли вы на встречу с Путиным, если он предложит провести эту встречу на территории аннексированного Крыма?

4. Некоторые кандидаты в президенты во время первого тура предвыборной кампании говорили, что для установления хороших отношений с Россией они снимут блокаду с Крыма. Если вы станете президентом, тоже пойдете на такие шаги?

5. Какова ваша позиция относительно изменения статуса Автономной Республики Крым в Крымскую автономию — то есть, переформатирование в территориально-национальную автономию, которая была ликвидирована советским режимом после геноцида крымскотатарского народа?

Как сообщалось, во второй тур выборов Президента Украины вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко.

По официальным результатам первого тура выборов Президента Украины, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95% избирателей.

Второй тур состоится 21 апреля.

Ранее Зеленский прокомментировал, почему на него работают люди Коломойского.
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