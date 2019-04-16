Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев хочет услышать ответы на вопросы о Крыме от кандидата в президенты Владимира Зеленского, а не его команды.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

«Во-первых, я обращался не к штабу, а к человеку, который собирается быть президентом. И это не только мое обращение, это обращение моих соотечественников, которые сейчас на оккупированных территориях. Там было пять вопросов, которые касались не только Крыма, но и о том, что вот вы говорите, что хотите установить мирные добрососедские отношения с РФ. Но поскольку не мы нападали на Россию, не мы оккупировали часть территории России, не мы навязывали России, как ей жить и в каком направлении идти, то на какие уступки вы собираетесь идти, чтобы задобрить Путина? Уж не предусматривает ли это признание аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области. На это я получил... Собственно говоря, это не ответ Зеленского, потому что команда - это такое дело, завтра он может сказать: «Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал». Поэтому я хотел бы услышать от самого Зеленского», - сказал Джемилев.

Он также спрашивал шоумена относительно «изменения статуса Автономной Республики Крым на Крымскую автономию», но конкретного ответа об этом не получил.

«Если на предыдущие вопросы, будет ли он встречаться с Путиным и в отношении оккупированных территорий – Зеленский ответил, то расплывчато, четкого ответа я так и не получил», - прокомментировал Джемилев.

Напомним, 14 апреля лидер крымских татар Мустафа Джемилев обратился к кандидату на пост президента Владимиру Зеленскому и задал ему пять вопросов о Крыме.

На это обращение ответила команда Зеленского.