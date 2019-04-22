также в разделеВыборы
Кличко поздравил Зеленского и озвучил ожидания 17
Меркель поздравила Зеленского с победой 11
ЦИК обработала 99% протоколов 97
Советник Зеленского о снижении тарифов: Это не прерогатива президента 42
ЦИК начала принимать бумажные протоколы 19
ЕС пообещал Зеленскому прочную поддержку 23
Лукашенко поздравил Зеленского 47
Медведев прокомментировал победу Зеленского 147
Янукович написал письмо Зеленскому 161
Басков надеется скоро вернуться на гастроли в Украину 41
Зеленский победил в бывших республиках СССР, Порошенко – на Западе 76
На открывшемся с опозданием участке проголосовал один человек 57
Порошенко победил только в одной области 499
МИД Британии – Зеленскому: Теперь вы действительно будете слугой народа 110
ЦИК обработала 90% протоколов: Зеленский набирает более 73% голосов 156
Кадыров поздравил Зеленского 139
Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах 32
Объявление результатов может затянуться из-за праздников 28

В Центральной избирательной комиссии не видят оснований для того, чтобы нарушения, зафиксированные в ходе повторного голосования на выборах президента Украины, повлияли на результаты волеизъявления.

Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.

«Мы не видим оснований для того, чтобы любые нарушения, имевшие место и о которых уже вчера говорили достаточно много в оперативном ключе, повлияли на результаты голосования», - сказала Слипачук.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.  

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что существенных нарушений избирательного процесса во втором туре президентских выборов не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3999 грн.
7
Теги