В Центральной избирательной комиссии не видят оснований для того, чтобы нарушения, зафиксированные в ходе повторного голосования на выборах президента Украины, повлияли на результаты волеизъявления.
Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.
«Мы не видим оснований для того, чтобы любые нарушения, имевшие место и о которых уже вчера говорили достаточно много в оперативном ключе, повлияли на результаты голосования», - сказала Слипачук.
Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что существенных нарушений избирательного процесса во втором туре президентских выборов не зафиксировано.
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