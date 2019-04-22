В Центральной избирательной комиссии не видят оснований для того, чтобы нарушения, зафиксированные в ходе повторного голосования на выборах президента Украины, повлияли на результаты волеизъявления.

Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.

«Мы не видим оснований для того, чтобы любые нарушения, имевшие место и о которых уже вчера говорили достаточно много в оперативном ключе, повлияли на результаты голосования», - сказала Слипачук.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что существенных нарушений избирательного процесса во втором туре президентских выборов не зафиксировано.