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Бывший народный депутат Дмитрий Крючков, которого НАБУ подозревает в махинациях в энергетической сфере, во время заседания суда по избранию ему меры пресечения опроверг обвинения правоохранительных органов и рассказал о влиянии на него соратника Президента Игоря Кононенко.

Крючков назвал обвинения НАБУ «абсурдными» и «продуктом творчества прокуроров», передает Громадське.

Кроме того, Крючков утверждает, что компания «Энергосети», которую он возглавлял, поставляла электроэнергию законно.

Впоследствии он получил предложение делиться прибылью от представителя Петра Порошенко, однако имя представителя Крючкова не назвал.

Позже, по словам экс-депутата, к нему обратился соратник Президента Игорь Кононенко, и «попросил ввести нового председателя НКРЭ Дмитрия Вовка в курс дел».

Крючков в свою очередь назвал Вовка «непрофессиональным» и подчеркнул, что никаких финансовых отношений с ним не имел.

«В рамках договоров между «Запорожьеоблэнерго», «Днепроспецсталью» и «Энергосети» все счета на 100% оплачены и нет никаких претензий. Как видим, здесь следствие полностью сфальсифицировало факт обвинения», - заявил бывший нардеп.

Как сообщает корреспондент, под Соломенским судом сейчас проходит митинг, участники которого выкрикивают лозунги «Крючкова за решетку!». В то же время на вопрос корреспондента они не смогли ответить, кто это такой.

15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии в Украину. В тот же день детективы НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту «Борисполь». Сообщалось, что детективы НАБУ по согласованию прокуроров Спецантикорпрокуратуры будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в сумме 346,22 миллиона гривен.

Напомним, 28 марта журналисты «Схем» опубликовали расследование о причастности Кононенко к выводу средств из облэнерго. По данным журналистов, соратник президента вместе с олигархами братьями Суркисами через компании-прокладки выводят средства за границу. Контрольные акции облэнерго принадлежат государству, но на самом деле ими управляют миноритарные акционеры Суркисы. Согласно расследованию, в схему был вовлечен бизнесмен Дмитрий Крючков. С телефонных разговоров, полученных журналистами, известно, что Крючков отвозил в офис Кононенко наличные.

В свою очередь, Кононенко готовит иск в зарубежный суд на «Радио Свобода». Он считает распространенную информацию недостоверной, а также изготовленной с грубым нарушением журналистских стандартов.
ForUm

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