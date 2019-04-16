Шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц, которому был запрещен въезд в Украину, прибыл в Киев.

Об этом сообщил сам Вершютц, передает «Европейская правда».

В частности, на своей странице в Facebook он разместил несколько фотографий, в том числе сделанных во время интервью с главным политтехнологом кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрием Разумковым.

«Мы также хотели сделать интервью со спикером команды Порошенко, но пока не получили ответа», - написал Вершютц.



Напомним, ранее нардеп от БПП Ольга Червакова сообщила, что СБУ запретила журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу въезд в Украину на один год, поскольку в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Сам Вершютц утверждал, что не нарушал украинских законов. А министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила Киев за запрет въезда для этого журналиста.

В СБУ объяснили, что основанием для решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что дело Вершютца не имеет отношения к проблемам свободы слова.

Вершютц подал иск в Окружной административный суд Киева из-за решения о запрете.

Позже СБУ отменила ему запрет на въезд в страну.