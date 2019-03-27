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Австрийский журналист Кристиан Вершютц подал иск в Окружной административный суд Киева из-за решения Службы безопасности Украины о годовом запрете въезда в Украину. Об этом Вершютц написал в Facebook, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что юристы журналиста требуют признать противоправным решение украинских спецслужб о запрете въезда.

Защита Вершютца утверждает, что это решение «связано с недовольством со стороны украинской власти его репортажами».

«В публичном судебном процессе мы докажем, что Кристиан Вершютц не нарушал украинских законов и пострадал именно в связи с журналистской деятельностью», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее нардеп от БПП Ольга Червакова сообщила, что СБУ запретила журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу въезд в Украину на один год, поскольку в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Сам Вершютц утверждал, что не нарушал украинских законов. А министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила Киев за запрет въезда для этого журналиста.

В СБУ объяснили, что основанием для решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что дело Вершютца не имеет отношения к проблемам свободы слова
ForUm

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