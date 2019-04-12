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Служба безопасности  отменила запрет на въезд в Украину шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу, сообщает «Европейская правда».

«Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам», - заявил журналист на своей странице в Facebook.

Также Вершютц опубликовал письмо СБУ, в котором указано, что запрет на въезд отменен «в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд».

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль приветствует отмену запрета на въезд.

«Мы приветствуем отмену запрета на въезд корреспондента ORF Кристиана Вершютца в Украину, как этого требовала Австрия. Мы надеемся, что Кристиан Вершютц снова сможет беспрепятственно продолжать свою журналистскую работу», - написала она в Twitter.

Напомним, ранее нардеп от БПП Ольга Червакова сообщила, что СБУ запретила журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу въезд в Украину на один год, поскольку в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Сам Вершютц утверждал, что не нарушал украинских законов. А министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила Киев за запрет въезда для этого журналиста.

В СБУ объяснили, что основанием для решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что дело Вершютца не имеет отношения к проблемам свободы слова

Вершютц подал иск в Окружной административный суд Киева из-за решения о запрете.
ForUm

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