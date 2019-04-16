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Министр финансов, советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что в случае победы шоумена на выборах, в составе его команды не будет нынешних сотрудников Администрации Президента и Кабинета Министров. Об этом Данилюк заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает УНИАН.

«Относительно комментария о том, что в новую команду Владимира Зеленского будут входить старые сотрудники Администрации Президента, Кабинета Министров... Хочу сказать, что это абсолютная неправда, это один из фейков и страшилок, которые распространяет ваш (Петра Порошенко. – Ред.) штаб», - сказал Данилюк.

Советник отметил, что Зеленский до 19 апреля обнародует список кандидатур на должности министра иностранных дел, министра обороны, руководителей СБУ и ГПУ. Также Данилюк опроверг информацию о том, что он якобы претендует на должность руководителя МИД.
«Я это не подтверждаю, поэтому некоторые люди в правительстве могут немного расслабиться, нечего бояться», - отметил советник.

Кроме того, Данилюк заявил, что главным достижением Зеленского в первом туре президентских выборов стало то, что ему удалось объединить страну. «Нравится это кому-то или не нравится. Если посмотреть - большинство областей Украины проголосовали за Зеленского, только три области проголосовали за Порошенко. Почему? Потому что Владимир Зеленский не разделяет людей, он не выносит вопросов, которые искусственно делят украинцев на «правильных» и «неправильных», - сказал советник кандидата в президенты.

По словам Данилюка, Зеленский говорит о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы Украина была успешной. По словам советника, самое главное, что поддерживают избиратели Зеленского - это смена элит.

Напомним, ранее Порошенко высказал предостережение, что с командой его оппонента на выборах претендуют на возвращение к власти те, кто работал в Администрации Януковича.
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