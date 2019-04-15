Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2,7 тысячи международных наблюдателей на выборах президента Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе.
«15 апреля комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины. Всего зарегистрировано 2700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства», – говорится в сообщении.
В частности, сегодня на заседании члены комиссии зарегистрировали 345 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины.
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