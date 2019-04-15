Визит Президента Украины Петр Порошенко в Германию и Францию носил беспрецедентный характер, когда в один день состоялись полноценные государственные встречи с руководителями обоих государств.

Об этом он заяви в эфире телеканала «Украина», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко рассказал, что особенно трогательной была возможность встречи в Германии с канцлером Ангелой Меркель, которая буквально накануне визита потеряла мать, но не отменила свою встречу с ним. «В обычной ситуации визит был бы отменен. Я очень благодарен Федеральному канцлеру за то, что было проявлено ​​такое внимание к Украине», - подчеркнул он.

Глава государства поделился некоторыми деталями переговоров с Меркель и Макроном. «Первое, о чем мы говорили, о мире. Потому что сегодня, когда Путин надеется, чтобы Порошенко не выбрали, мы твердо отметили, что сразу после завершения второго тура выборов, мы соберем Нормандский формат на самом высоком уровне», - сообщил Порошенко.

«И надо обеспечить прорыв и в освобождении пленных», - сказал Президент и выразил уверенность, что это должно произойти в очень короткий срок, сразу после выборов.

«Первое, что я хочу принести, сразу же после победы на президентских выборах - это мир. Это начало политического процесса в Донбассе с сохранением унитарного устройства, и с сохранением и восстановлением суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», - подчеркнул Президент.

По его словам, на переговорах также обсуждались вопросы экономического развития Украины. «Вторая позиция – это развитие: развитие экономического сотрудничества, развитие нашей поддержки на международной арене, продолжение санкций, если Путин не отреагирует и не продемонстрирует прогресс в имплементации Минских соглашений. И отдельно – развитие Азово-Черноморского бассейна, развитие Донбасса. Деньги - когда будут построены и транспортная инфраструктура, и электрификация железной дороги, и инфраструктура портов», - отметил Петр Порошенко.

«Эти европейские деньги уже в этом году должны поступить. И об этом мы договорились и с президентом Франции, и с канцлером Германии. Мир, экономическое развитие и забота о людях», - заявил Порошенко.

12 апреля Президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Берлин и Париж. Канцлер Ангела Меркель объяснила, почему пригласила в Берлин Порошенко, а не Зеленского.

Глава государства хочет собрать «нормандскую четверку» сразу после выборов.

Также Порошенко и Меркель призывают Россию к «пасхальному перемирию» на востоке Украины с 18 апреля.