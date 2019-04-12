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Публичное акционерное общество «Укртрансгаз» начало экспортировать газ в направлении Венгрии, сообщил директор национальной компании «Нафтогаз Украины» (единственный акционер «Укртрансгаза») Андрей Коболев.

«Укртрансгаз» открыл экспорт газа из Украины в направлении Венгрии », - написал он в Facebook, распространив публикацию аналитического агентства ICIS.

«Украинские газовые компании открывают новые направления, экспортируя первые объемы в Венгрию. Это было тестирование, но за ним может следовать дальнейшее поставки в зависимости от разницы в ценах и доступности внутренней добычи », - сообщило агентство.
ForUm

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