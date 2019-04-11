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В соответствии с Планом выполнения демаркационных работ между Украиной и Республикой Беларусь на 2019, продолжен процесс демаркации украинско-белорусского участка государственной границы в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, с 9 апреля начаты демаркационные работы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Совместная рабочая группа осуществляет вынесение линии государственной границы на местности и определяет места установки пограничных знаков.

В ведомстве напомнили, что длина общей границы государств составляет 1084 километра. Согласно договоренностям в текущем году также будут продолжены работы по очистке полосы крепления украинско-белорусской границы.

План демаркации границы между Украиной и Беларусью на 2019 был утвержден в ходе 20 заседания совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии, которое состоялось в январе 2019 года в Гомеле Республики Беларусь.
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