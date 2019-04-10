Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на врача-кардиолога Максима Соколова, который свидетельствовал против него в суде. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

«За правду, которая была озвучена в рамках закона, Насиров требует от врача миллион гривен возмещения. Шевченковский суд Киева уже рассматривал это дело и полностью отказал в удовлетворении иска. Но Насиров подал апелляционную жалобу», - написала она в Facebook.

Соколов – интервенционный кардиолог в Институте кардиологии им. академика М.Д. Стражеско. Ранее он под присягой подтвердил, что Насиров врет о своем состоянии здоровья.

Завтра состоится финальное заседание по делу.

Супрун призвала СМИ и общественность пристально следить за процессом.

«Таким образом коррупционеры пытаются создать прецедент: запугать врачей свидетельствовать о фейковых диагнозах. Иначе их любимый прием во избежание правосудия будет под угрозой», - резюмировала она.

Напомним, в декабре 2018 суд отказал Насирову в требовании взыскать миллион гривен с врача Максима Соколова, который давал показания в суде по его делу. Он потребовал 1 млн грн компенсации «за моральный ущерб».