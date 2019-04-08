Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины не может быть человек, зависимый от наркотиков, заявил Президент Петр Порошенко.

«Считаю чрезвычайно большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом или даже Президентом Украины, Верховным Главнокомандующим может стать человек, который, не исключено, что имеет наркотическую зависимость. И для того чтобы снять эти вопросы, в этом заинтересованы оба кандидата, в этом заинтересован каждый украинец, который делает сознательный выбор ровно через две недели», - заявил Порошенко в эфире телеканала «Украина».

«Ибо наркотическая зависимость кандидата является прямой угрозой национальной безопасности», - добавил он.

Напомним, 5 апреля в 09:00 Президент Петр Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский».

Часом ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.

Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Позже на его странице в Facebook были обнародованы документы с результатами анализов, в которых отмечается, что в крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены.

Стоит отметить, что изначально был обнародован документ, в котором указана дата взятия материала – 2 апреля.

Спустя несколько минут была размещена новая фотокопия документа, но уже с датой 5 апреля.