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Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) требуют от Российской Федерации придерживаться условий договора о ракетахсредней и малой дальности. Об этом сообщается в коммюнике встречи глав МИД в Франции.

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 уверены, если Россия будет придерживаться условий договора, Соединенные Штаты Америки отменят свое решение о выходе из ракетного договора.

«Мы настойчиво призываем Россию выполнить свои договорные обязательства и позволить проверку, прежде чем решение Соединенных Штатов о выходе из договора вступит в силу, чтобы сохранить соглашение», - говорится в коммюнике.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в России есть шестимесячное окно для возвращения к соблюдению ракетного договора. Все союзники по НАТО крайне обеспокоены продолжающимся нарушением Россией этого договора.

Напомним, Европейский парламент осудил нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности. ЕП призывает РФ вернуться к полному соблюдению обязательств по договору.

Кроме того, страны НАТО в связи с выходом США и России из договора о ликвидации ракет будут осуществлять скоординированные и оборонительные действия.

Ранее послы G7 одобрили выводы ОБСЕ о выборах в Украине.
ForUm

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