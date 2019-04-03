Центральная избирательная комиссия приняла уже 111 оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах территориальных избирательных округов на очередных выборах президента, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.
На сегодняшнем заседании для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 13 территориальных избирательных округов: № 60 (Донецкая область), № 79 (Запорожская область), № 100 (Кировоградская область), № 119 (Львовская область), № 154 (Ривненская область), № 197 (Черкасская область), № 21 (Винницкая область), № 76 (Запорожская область), № 92 (Киевская область), № 168 (Харьковская область), № 193 (Хмельницкая область), № 217, 222 (Киев), № 153 (Ривненская область) .
Таким образом, по состоянию на 20:50 3 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 111 территориальных избирательных округов (№ № 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 , 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 72, 76, 79, 85, 87, 89 , 90, 91, 92, 93, 96, 100, 101, 102, 105, 106, 112, 116, 119, 122, 123, 126, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 144, 146, 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179 , 180, 181, 183, 187, 188, 190, 193, 194, 197, 198, 200, 203, 205, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222).
Также в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 22 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках.
Напомним, 1 апреля Центральная избирательная комиссия начала принимать оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах президента Украины.
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