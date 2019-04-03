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Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении и снял арест имущества. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Марина Томко, передает УНИАН.

«Дело закрыто в части незаконного обогащения и снят арест имущества», - сообщила она. При этом Томко отметила, что в части возможного недостоверного декларирования дело будет рассматриваться в судебном процессе.

«Мы уверены в собственной правоте. Об этом как раз шла речь с министром транспорта Румынии в Бухаресте на прошлой неделе. Господин Кук был вынужден уйти с должности из-за сфабрикованных политических обвинений антикоррупционного бюро Румынии в 2017 году, отстоял свое честное имя во всех судах и на позапрошлой неделе вернулся на свою должность министра транспорта», - отметила она.
Напомним, 13 сентября 2018 года НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что «невозможно найти то, чего нет». Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

Соломенский районный суд Киева отпустил министра на поруки. 

Позже НАБУ обнародовало фрагменты переписок Омеляна, которые, по мнению следователей, указывают на сокрытие им своих активов. 

В начале ноября 2018 года детективы НАБУ сообщили министру о завершении досудебного расследования.

 22 февраля обвинительный акт в отношении Омеляна был направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

После признания 26 февраля Конституционным судом неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении НАБУ закрыло дело против министра.
ForUm

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