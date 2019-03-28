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Государственный секретарь США Майк Помпео надеется, что в ближайшие дни он сможет объявить о дополнительных мерах для противодействия российской агрессии в Украине. Об этом он заявил в Палате представителей конгресса США.

«На следующей неделе я надеюсь, что когда наши коллеги из НАТО будут в городе, мы сможем объявить очередную серию действий, которые мы будем осуществлять совместно, чтобы противопоставить действиям России в Крыму и Азовском море», - заявил Помпео, передает Радио Свобода.

Члены НАТО соберутся в Вашингтоне 4 апреля, чтобы отметить 70-летие основания альянса.

Напомним, 15 марта Совет Европейского СоюзаМинистерство финансов США и правительство Канады  ввели индивидуальные санкции против граждан и компаний России, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Позже к «азовским» санкциям присоединилась Австралия.

В Украине санкции назвали недостаточными. 
ForUm

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