Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что согласна уйти в отставку, если парламент примет соглашение о Brexit. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Independent.

Заявление Мэй сделала на закрытом заседании с депутатами от Консервативной партии. Она отметила, что уйдет в отставку перед началом следующего этапа переговоров с Европейским Союзом, если те тори, которые отказываются поддержать предложенное ею соглашение, сделают это.

«Я не останусь на посту для следующего этапа переговоров», - подчеркнула Мэй.

Напомним, выход Великобритании из ЕС был назначен на 29 марта 2019 года. Его определил референдум в июне 2016 года, на котором 51,89% британцев поддержали выход страны из состава ЕС, чтобы вернуть себе контроль над своими средствами, законами, границами и внутренним рынком.

20 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй официально попросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

Лидеры ЕС согласились дать Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, но только при условии, что британский парламент все-таки примет соглашение о выходе из ЕС.

Отсрочка понадобилась, поскольку британский парламент дважды отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Брюсселем.